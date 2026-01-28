Болид «Ауди» остановился на трассе второй раз за два дня участия в тестах Ф-1 в Барселоне

На третьем дне предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне появились красные флаги из-за остановившегося болида «Ауди» Нико Хюлькенберга.

Машина команды-дебютанта полностью остановилась между девятым и 10-м поворотами трассы Каталуния. Хюлькенберг успел проехать всего два круга. Для эвакуации болида потребовалась помощь, его отвезли прямо в боксы.

Это уже вторая серьёзная проблема «Ауди» за два дня участия в тестах. В понедельник Габриэл Бортолето смог проехать лишь 27 кругов из-за технических неисправностей на своей машине.

Детали поломки сегодняшней машины Хюлькенберга уточняются.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд.