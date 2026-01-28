Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Появилось видео эвакуации остановившегося «Ауди» Хюлькенберга на тестах в Барселоне

Появилось видео эвакуации остановившегося «Ауди» Хюлькенберга на тестах в Барселоне
Комментарии

Издание SoyMotor опубликовало видео эвакуации болида «Ауди» после его схода на третьем дне предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. За рулём находился 38-летний немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

На кадрах видно, как машину команды-дебютанта, полностью остановившуюся между девятым и 10-м поворотами трассы, эвакуируют в боксы через полную погрузку. Хюлькенберг успел проехать лишь два круга.

Это уже вторая серьёзная проблема «Ауди» за два дня тестов. В понедельник бразильский пилот команды Габриэль Бортолето смог проехать только 27 кругов из-за технических неисправностей. Причины сегодняшнего схода Хюлькенберга уточняются.

Материалы по теме
Болид «Ауди» остановился на трассе второй раз за два дня участия в тестах Ф-1 в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android