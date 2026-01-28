Появилось видео эвакуации остановившегося «Ауди» Хюлькенберга на тестах в Барселоне

Издание SoyMotor опубликовало видео эвакуации болида «Ауди» после его схода на третьем дне предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. За рулём находился 38-летний немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

На кадрах видно, как машину команды-дебютанта, полностью остановившуюся между девятым и 10-м поворотами трассы, эвакуируют в боксы через полную погрузку. Хюлькенберг успел проехать лишь два круга.

Это уже вторая серьёзная проблема «Ауди» за два дня тестов. В понедельник бразильский пилот команды Габриэль Бортолето смог проехать только 27 кругов из-за технических неисправностей. Причины сегодняшнего схода Хюлькенберга уточняются.