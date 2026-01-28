Доменикали станет факелоносцем эстафеты олимпийского огня Олимпиады-2026 в Милане

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали примет участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр-2026 в Милане в качестве официального факелоносца.

«Формула-1 и Олимпийский огонь. Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы-1, присоединится к эстафете огня Милан — Кортина — 2026 в качестве официального факелоносца. Страсть, совершенство и спорт объединяются», — написали в официальном аккаунте Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в социальной сети Х.

Согласно графику эстафеты, её этап в Милане запланирован на 5—6 февраля. Финальной точкой маршрута в городе станет стадион «Сан-Сиро». Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.