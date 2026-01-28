Скидки
«Альпин» поделилась фотографиями болида и Колапинто в третий день тестов в Барселоне

Комментарии

Команда «Альпин» поделилась фотографиями своего болида A526 и аргентинского пилота Франко Колапинто в третий день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Фото: Alpine F1 Team

Фото: Alpine F1 Team

«С добрым утром из Барселоны! Возвращаемся к работе, сегодня утром за руль A526 снова садится Франко», — сообщила команда в своём аккаунте в социальной сети Х.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. Всего разрешено принять участие в трёх из пяти дней.

Формула-1. Оставшиеся презентации:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

