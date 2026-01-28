Директор «Форда» считает, что инженерный бэкграунд Мекиса — преимущество для «Ред Булл»

Директор «Форда» Марк Рашбрук заявил, что Кристиан Хорнер заслуживает уважения за свою роль в создании партнёрства «Ред Булл» и «Форда», но инженерный бэкграунд нового руководителя команды Лорана Мекиса является активом для команды.

«Он заслуживает большого уважения за то, что за 20 лет построил в команде «Ред Булл», с чемпионскими титулами и той технической глубиной, которая была там создана. Да, именно он был тем человеком в наших самых первых обсуждениях.

Лично я считаю, что это [замена Хорнера Мекисом] помогает, потому что он [Лоран] лучше понимает, что в конечном счёте требуется для создания машины. Конечно, он не занимается детальным инжинирингом самостоятельно, но способен поддерживать Пьера Ваша, Пола Монагана и всех остальных. Когда им нужна помощь или когда проект требует одобрения, Лоран может увидеть это, понять и оказать необходимую поддержку», — приводит слова Рашбрука издание Autosport.