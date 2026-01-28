«Ред Булл» официально подтвердил пропуск тестов в среду в Барселоне

Команда «Ред Булл» официально объявила, что не будет участвовать в тестах в среду, 28 января, на трассе «Барселона-Каталунья».

«Мы не будем выезжать на сегодняшний день шейкдауна. Подготовка к сезону продолжается на трассе и в Милтон-Кинсе», — сообщила пресс-служба команды в своём аккаунте в социальной сети Х, добавив слова руководителя «Ред Булл» Лорана Мекиса: «В команде отличная энергия: отличный дух между Максом, Исаком и всей командой. Мы просто не можем дождаться следующей возможности для выезда. Это то, что мы анализируем сейчас, и, надеюсь, получим ответы позже».

Напомним, решение связано с аварией новичка Исака Хаджара во вторник, 27 января, после которой команде требуется время для оценки повреждений болида и определения оптимального дня для последнего тестового заезда. Ожидается, что «Ред Булл» вернётся на трассу в четверг или в пятницу.