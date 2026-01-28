«Макларен» впервые вывел новую машину MCL40 на трассу на тестах в Барселоне

Новая машина «Макларена» MCL40 впервые выехала на трассу в среду, 28 января, на третий день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Произошло это около 13:00 мск.

За руль новинки британской команды сел действующий чемпион мира Ландо Норрис. По информации Sky Sports, он будет работать за рулём весь день. Для Норриса это также первый выезд на трассу с чемпионским номером 1.

Команда фактически потеряла меньше времени, чем могла бы: из двух часов задержки около 40 минут составили паузы из-за остановок на трассе болидов «Ауди» Нико Хюлькенберга и «Хааса» Оливера Бермана.

Помимо «Макларена», в среду также работают «Мерседес», «Рейсинг Буллз» и «Альпин». Команды «Хаас» и «Ауди» после технических проблем на трассу не вернулись.