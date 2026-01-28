Появились первые официальные фотографии нового болида «Макларена» с тестов в Барселоне

Команда «Макларен» опубликовала первые официальные фотографии своего нового болида MCL40 на сезон-2026 в специальной тестовой ливрее в третий день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

«Выкатываем MCL40 ВООБЩЕ впервые!» — подписала команда снимки в своём аккаунте в социальной сети Х.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. «Макларен» дебютировал на тестах только в среду, 28 января. За руль новинки сел действующий чемпион мира британский пилот Ландо Норрис, для которого этот выезд также стал первым с чемпионским номером 1.