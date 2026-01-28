Чандхок встревожен ситуацией с инженером Хэмилтона в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок заявил, что находится в недоумении от того, как «Феррари» организовывает работу Льюиса Хэмилтона с гоночным инженером в преддверии нового сезона.

«Это вызывает у меня недоумение, если честно. Отношения между пилотом и гоночным инженером невероятно важны. Они не создали ситуацию, при которой Льюис мог бы выстроить эти отношения в течение зимнего периода. Мне бы хотелось, чтобы он провёл дни на симуляторе, поработал на машине прошлых лет», — приводит слова Чандхока издание F1 Oversteer.

По информации СМИ, постоянным инженером Хэмилтона должен стать Седрик Мишель-Грожан, ранее работавший с Оскаром Пиастри в «Макларене», но он сможет присоединиться к команде только после окончания так называемого «садового отпуска».