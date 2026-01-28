Скидки
В феврале в Японии выйдет книга о Юки Цуноде
В Японии 20 февраля выйдет первая персональная книга пилота Формулы-1 Юки Цуноды под названием YUKI, выпущенная издательством Shogakukan.

Фото: Pygmy Company

Издание объединит биографический раздел, фотосессию от представителей модного журнала Oggi, а также эксклюзивный материал о сезоне-2025, включая финальное интервью по его итогам. В книгу также войдут колонки фанатов Цуноды — артиста и актёра Коити Домото и экс-пилота Ф-1 Синдзи Накано, а также комикс о пути гонщика к своей мечте, созданный при поддержке редакции журнала CoroCoro Comic.

В описании книги подчёркивается, что Цунода, который в 2026 году будет совмещать роль тест- и резервного пилота «Ред Булл», продолжает путь к своей цели стать «лучшим пилотом Формулы-1». Издание позиционируется как «ценный том, наполненным «настоящим» моментом человека, привлекающего внимание фанатов Ф-1 по всему миру».

«Всё равно будем рядом». Юки Цунода поблагодарил «Хонду» за совместную работу
