Антонелли поделился первыми впечатлениями от нового «Мерседеса» W17

Комментарии

Пилот «Мерседеса» 19-летний итальянец Кими Антонелли рассказал о первых ощущениях от нового болида W17 после первых тестовых выездов.

«Машина ощущается приятно, нам ещё предстоит много работы по настройке и изучению, но было здорово увидеть её на трассе. Все машины выглядят очень хорошо, и они быстрые

Думаю, разрыв между позициями на стартовой решётке будет не таким большим, как многие предполагают, — нас ждут напряжённые схватки. Всем потребуется время, чтобы разобраться, особенно с управлением батареей, но когда начнём гоняться, станет очень интересно», — приводит слова Кими пресс-служба команды.

