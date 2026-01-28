Расселл показал лучшее время в утренней сессии тестов в Барселоне, у «Ауди» новые проблемы

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время в утренней сессии третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, тогда как команда «Ауди» вновь столкнулась с серьёзными неполадками.

Результаты утренней сессии:

Джордж Расселл («Мерседес») — 1:17.580, 92 круга;

Франко Колапинто («Альпин») — 1:19.150, 56 кругов;

Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.672, 33 круга;

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:20.714, 61 круг;

Оливер Берман («Хаас») — 1:20.840, 21 круг;

Нико Хюлькенберг («Ауди») — без времени, пять кругов.

Сессию дважды прерывали красные флаги. Сначала полностью остановился «Ауди» Хюлькенберга между девятым и 10-м поворотами. Болид пришлось эвакуировать. Позже остановился «Хаас» Бермана. Предположительно, проблема была в датчике, который привёл двигатель в безопасный режим. Оливер смог добраться до боксов самостоятельно и позже вернулся на трассу.