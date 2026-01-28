Антонелли рассказал о работе с психологом и целях на сезон-2026

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли раскрыл, как использовал межсезонье для психологической работы и постановки целей на свой второй год в Формуле-1. 19-летний гонщик заявил, что ключевым отличием подготовленного «Кими 2026 года» стал глубокий анализ прошлого сезона совместно со специалистом.

«Я провёл несколько сессий с моим психологом, мы оглянулись назад и поняли, что прошло хорошо, а что — нет в 2025 году, и это помогло поставить цели на этот год. Я более подготовлен в 2026 году. Мы будем стараться максимизировать дни дома, чтобы перезаряжаться и избегать лишних перелётов. Мы хотим убедиться, что я всегда выхожу на трассу со 100-процентной энергией.

Я был бы счастлив, если бы в декабре 2026 года мог сказать, что выжал из этого года всё, оставаясь дисциплинированным. Мы посмотрим, куда это нас приведёт», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.