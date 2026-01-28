Скидки
В «Рейсинг Буллз» показали болид Линдблада на третьем тестовом дне Ф-1 в Барселоне

Комментарии

Команда «Рейсинг Буллз» опубликовала фотографию своего болида за рулём которого на третьем дне предсезонных тестов в Барселоне находится Арвид Линдблад.

Фото: x.com/visacashapprb

«AL41 на трассе!!! Повторяем, AL41 на трассе!!!», — подписала команда снимок в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, что в утренней сессии среды Линдблад проехал 61 круг и показал четвёртое время — 1:20.714. Во время выездов пилот также проводил аэродинамические измерения при помощи трубок Пито.

Напомним, с 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. Всего разрешено принять участие в трёх из пяти дней. «Рейсинг Буллз» проводит второй из таких дней.

