Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Лучше обнаружить сейчас». Комацу рассказал о проблемах «Хааса» в Барселоне

«Лучше обнаружить сейчас». Комацу рассказал о проблемах «Хааса» в Барселоне
Комментарии

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в третий день шейкдауна в Барселоне.

«Сегодняшнее утро было немного разочаровывающим. Но у нас был хороший день в понедельник. В первый день мы проехали 154 круга, поэтому нам нужно было многое проанализировать. Затем, когда машина выехала сегодня утром, было много улучшений, так что это позитивный момент.

Таким образом, во многих областях мы были гораздо ближе к цели. Но, к сожалению, у нас возникла проблема с надёжностью. Ничего, что мы не могли бы исправить, но это, очевидно, стоило нам времени на трассе, поэтому мы не смогли проехать столько кругов, сколько хотели.

Но, честно говоря, в первый день у нас был действительно хороший километраж, поэтому лучше обнаруживать подобные проблемы сейчас. Я очень доволен улучшениями, которых мы добились с первого дня в машине и всех сопутствующих системах», — приводит слова Комацу Sky Sports.

Материалы по теме
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Live
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android