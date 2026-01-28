«Лучше обнаружить сейчас». Комацу рассказал о проблемах «Хааса» в Барселоне

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в третий день шейкдауна в Барселоне.

«Сегодняшнее утро было немного разочаровывающим. Но у нас был хороший день в понедельник. В первый день мы проехали 154 круга, поэтому нам нужно было многое проанализировать. Затем, когда машина выехала сегодня утром, было много улучшений, так что это позитивный момент.

Таким образом, во многих областях мы были гораздо ближе к цели. Но, к сожалению, у нас возникла проблема с надёжностью. Ничего, что мы не могли бы исправить, но это, очевидно, стоило нам времени на трассе, поэтому мы не смогли проехать столько кругов, сколько хотели.

Но, честно говоря, в первый день у нас был действительно хороший километраж, поэтому лучше обнаруживать подобные проблемы сейчас. Я очень доволен улучшениями, которых мы добились с первого дня в машине и всех сопутствующих системах», — приводит слова Комацу Sky Sports.