Главная Авто Новости

«Кадиллак» примет участие в двух заключительных днях тестов в Барселоне

Команда Формулы-1 «Кадиллак» определилась с дальнейшими планами на тесты в Барселоне. Об этом сообщает SKy Sports.

Как информирует источник, в команде приняли решение вернуться на трассу в четверг и пятницу. Напомним, американский коллектив принял участие в первом тестовом дне, однако смог проехать всего 45 кругов. Во вторник и среду команда приняла решение не участвовать в тестах.

По регламенту, тесты проходят на протяжении пяти дней в закрытом режиме, однако команды могут выбрать любые три дня для своих выступлений там.

Всего в 2026 году в преддверии старта сезона запланированы три тестовые сессии — они продолжатся в Бахрейне в феврале.

