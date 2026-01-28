В «Уильямсе» сообщили, что краш-тесты пройдены и команда выступит на тестах в Бахрейне

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что команда прошла все необходимые краш-тесты и будет готова к тестам в Бахрейне, которые стартуют 11 февраля.

«Я уверен в правильности нашего решения пропустить тесты в Барселоне, и я уверен, что это было правильным решением для подготовки к первым тестам в Бахрейне и первому этапу в Мельбурне.

Я рад сообщить, что мы прошли все необходимые краш-тесты и готовы к тестам в Бахрейне. И перед этим мы проведём рекламный съёмочный день», — приводит слова Джеймса Ваулза журналист Адам Купер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Уильямс» принял решение пропустить тесты в Барселоне из-за проблем с прохождением краш-тестов некоторыми компонентами болида.