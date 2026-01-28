Скидки
Эксперт объяснил, почему тесты в Барселоне проходят в закрытом формате

Эксперт объяснил, почему тесты в Барселоне проходят в закрытом формате
Репортёр Sky Sports Крейг Слейтер высказался о причинах решения проводить первые тесты Формулы-1 2026 года в закрытом формате.

«Я помню несколько критических статей в отраслевой прессе в 2014 году, критикующих Sky за прямую трансляцию с камер на трассе во время первых тестов в Хересе. Было множество поломок, и это подчёркивало инженерные сложности, с которыми столкнулись команды, — однако все сходились во мнении, что это не лучший вариант для вершины автоспорта.

Думаю, те события повлияли на решение о проведении тестов без зрителей. Но это затрудняет рассказ о некоторых человеческих историях. У меня остались яркие воспоминания о следующем сезоне, об эпических усилиях инженеров и механиков «Хонды», которые практически круглосуточно работали, пытаясь починить свой проблемный силовой агрегат. Когда они наконец выиграли с «Ред Булл», это было очень приятно», — приводит слова Слейтера Sky Sports.

