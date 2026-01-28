В «Уильямсе» прокомментировали слухи о серьёзном превышении минимального веса болида

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о слухах относительно слишком большого веса болида команды на сезон-2026.

«Пока мы не доберёмся до Бахрейна, мы не сможем точно определить вес болида. Ни один человек на самом деле этого не знает. Это невозможно узнать, потому что для этого нужен автомобиль, собранный без датчиков в правильной конфигурации. А сегодня такой конфигурации не существует.

Если мы в итоге превысим целевой вес, то с этого момента начнётся агрессивная программа по его снижению. Но я думаю, что сейчас всё, что вы видите в СМИ — всего лишь пустые разговоры. Я выскажусь, как только мы сами всё узнаем. Но это точно произойдёт не сегодня», — приводит слова Джеймса Ваулза The Race.