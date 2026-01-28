Пилоты «Мерседеса» возглавили протокол третьего дня тестов в Барселоне

В Барселоне завершился третий день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1 2026 года. Лучшее время сессии показал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Второе время осталось за его напарником Джорджем Расселлом, третьим стал Ландо Норрис из «Макларена».

Всего в первом тестовом дне приняли участие шесть команд. «Феррари», «Астон Мартин», «Кадиллак» и «Ред Булл» заранее отказались от работы в третий день тестов, тогда как «Уильямс» пропускает всю тестовую неделю в Барселоне.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День третий

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:17.382 (91 круг).

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:17.580 (92).

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:18.307 (74).

4. Франко Колапинто («Альпин») — 1:19.150 (58).

5. Пьер Гасли («Альпин») — 1:19.297 (65).

6. Оливер Берман («Хаас») — 1:19.314 (42).

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:19.420 (119).

8. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:21.010 (68).