Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилоты «Мерседеса» возглавили протокол третьего дня тестов в Барселоне

Пилоты «Мерседеса» возглавили протокол третьего дня тестов в Барселоне
Комментарии

В Барселоне завершился третий день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1 2026 года. Лучшее время сессии показал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Второе время осталось за его напарником Джорджем Расселлом, третьим стал Ландо Норрис из «Макларена».

Всего в первом тестовом дне приняли участие шесть команд. «Феррари», «Астон Мартин», «Кадиллак» и «Ред Булл» заранее отказались от работы в третий день тестов, тогда как «Уильямс» пропускает всю тестовую неделю в Барселоне.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День третий

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:17.382 (91 круг).
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:17.580 (92).
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:18.307 (74).
4. Франко Колапинто («Альпин») — 1:19.150 (58).
5. Пьер Гасли («Альпин») — 1:19.297 (65).
6. Оливер Берман («Хаас») — 1:19.314 (42).
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:19.420 (119).
8. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:21.010 (68).

Материалы по теме
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Live
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android