В «Хаасе» пока не решили, в какой день вернутся на трассу в Барселоне

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался об итогах третьего тестового дня на автодроме в Барселоне.

«Сегодня Олли был за рулём, и, очевидно, мы многому научились в первый день заездов здесь, в Испании. Мы устранили множество проблем, возникших в понедельник, поэтому, когда мы сегодня тренировались на трассе, я увидел огромный шаг вперёд по сравнению с первым днём — это большой плюс для нас. К сожалению, как утром, так и после обеда у нас возникли две проблемы с надёжностью. Меня не беспокоит та, что была сегодня утром, но проблема после обеда была более серьёзной, и мы, очевидно, сейчас изучаем и анализируем, что именно произошло и, конечно же, как это исправить.

Мы постараемся решить проблему как можно быстрее, но, по крайней мере, это произошло относительно рано в нашей общей предсезонной программе. Нам нужно будет решить, когда мы снова будем тренироваться, в четверг или в пятницу — это ещё не определено. Однако я продолжаю извлекать пользу из позитивных моментов, которые мы увидели, — особенно из того, как мы улучшили операционную эффективность со второго дня заездов», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.