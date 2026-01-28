Скидки
Расселл рассказал, от чего будет зависеть участие «Мерседеса» в тестах в четверг

Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги третьего дня тестов в Барселоне и отметил, что участие команды в программе четверга будет зависеть от погоды.

«Сегодня с точки зрения надёжности всё прошло относительно гладко, что хорошо для нашей общей программы. Цель этих тестов — накатать как можно больше кругов и убедиться, что всё работает как надо. Сегодня нам с Кими удалось снова проехать большое количество кругов…

Температура трассы сегодня утром была чуть выше нуля, это одна из самых холодных трасс, на которых я когда-либо ездил, поэтому о результатах практически ничего не скажешь. Самое интересное ждёт нас в Мельбурне, где мы сможем оценить свои шансы на фоне конкурентов. А пока мы усердно работаем и наслаждаемся процессом подготовки к предстоящему сезону.

У нас ещё есть один день заездов, который мы можем провести завтра, но это будет зависеть от погоды. Нам предстоит ещё много работы, и мы готовы к заездам в четверг, но только если будем уверены в сухой погоде», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Комментарии
