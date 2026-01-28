Скидки
«Нереальный момент». Норрис — о выходе на трассу с номером «1»

«Нереальный момент». Норрис — о выходе на трассу с номером «1»
Комментарии

Пилот «Макларена» действующий чемпион мира Ландо Норрис подвёл итоги третьего тестового дня на трассе в Барселоне.

«Было здорово вернуться на трассу и увидеть номер 1 на машине, это для меня нереальный момент. Выезд на трассу стал значимым событием для всей команды, ведь это был первый раз, когда наша машина оказалась на трассе в новом регламенте. Спасибо всем, кто помог нам достичь этого.

Это был продуктивный и позитивный первый день. Наша цель заключалась в том, чтобы получить первоначальное представление о новой машине, проверить работоспособность всех систем и собрать базовые данные для инженеров. При любых изменениях в правилах требуется время, чтобы во всём разобраться, но я доволен тем, как прошёл день, и с нетерпением жду возможности проехать больше кругов в пятницу», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Норрис: чемпионство никак меня не изменило
