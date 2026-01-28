Антонелли рассказал о главной задаче «Мерседеса» на тестах в Барселоне

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги третьего тестового дня на трассе в Барселоне.

«Сегодняшний день сложился для меня лучше, чем понедельник, когда мокрая трасса утром ограничила мои возможности. Сегодня днём ​​мы смогли проехать полную дистанцию ​​гонки, нарастив километраж и получив много данных для команды. Эта машина совершенно новая и сильно отличается от прошлогодней, поэтому я привыкаю к ​​ней с каждым кругом. Для меня как для пилота и для команды это постоянный процесс обучения, поэтому накопление как можно большего километража очень полезно.

Мы выполнили нашу программу в оба дня. Это единственная реальная цель этих тестов, и, надеюсь, наш третий и последний день заездов пройдёт гладко. Возможно, это будет завтра, если погода будет сухой; однако, независимо от условий, с которыми мы столкнёмся завтра или в пятницу, мы сосредоточены на увеличении километража и подготовке к поездке в Бахрейн», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.