«Нельзя сравнивать с машинами, на которых я ездил раньше». Гасли — о новых болидах Ф-1

«Нельзя сравнивать с машинами, на которых я ездил раньше». Гасли — о новых болидах Ф-1
Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал итоги третьего тестового дня на автодроме в Барселоне.

«Должен сказать, многое здесь отличается от того, что я чувствовал за всю свою карьеру в Формуле-1, поэтому нужно многое переосмыслить. Нельзя сравнивать это с какой-либо другой машиной из тех, на которых я ездил раньше. Это определённо машина, к которой нам всем потребуется время, чтобы адаптироваться, полностью понять её и освоиться, но это интересный вызов», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт чемпионата.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День третий

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:17.382 (91 круг).
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:17.580 (92).
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:18.307 (74).
4. Франко Колапинто («Альпин») — 1:19.150 (58).
5. Пьер Гасли («Альпин») — 1:19.297 (65).
6. Оливер Берман («Хаас») — 1:19.314 (42).
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:19.420 (119).
8. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:21.010 (68).

