Хюлькенберг высказался о переходе «Заубера» к работе в качестве заводской команды

Немецкий гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги третьего тестового дня на автодроме в Барселоне.

«Сегодняшний старт был для нас медленным, но потом мы взяли ситуацию под контроль и провели очень продуктивный, хороший день. Мы проехали приличное количество кругов, кое-что обнаружили и протестировали. Это, очевидно, первые впечатления, и мы будем отталкиваться от них.

Всё хорошо. Конечно, рано о чём-то говорить, но все довольны. Мы наконец-то снова можем тренироваться, учиться на своих ошибках. Отсюда до Бахрейна и до первых нескольких гонок предстоит долгий путь, но я думаю, что все очень довольны, настроены позитивно и с нетерпением ждут предстоящего сезона», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт чемпионата.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День третий

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:17.382 (91 круг).

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:17.580 (92).

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:18.307 (74).

4. Франко Колапинто («Альпин») — 1:19.150 (58).

5. Пьер Гасли («Альпин») — 1:19.297 (65).

6. Оливер Берман («Хаас») — 1:19.314 (42).

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:19.420 (119).

8. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:21.010 (68).