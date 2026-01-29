Скидки
В «Кадиллаке» показали гоночные комбинезоны пилотов на сезон-2026

В «Кадиллаке» показали гоночные комбинезоны пилотов на сезон-2026
Комментарии

Дебютант Формулы-1 «Кадиллак» показал гоночные комбинезоны, в которых будут выступать в 2026 году пилоты команды 36-летние финн Валттери Боттас и мексиканец Серхио «Чеко» Перес.

Фото: Cadillac F1

Фото: Cadillac F1

График оставшихся презентаций команд Формулы-1:

2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. Всего разрешено принять участие в трёх из пяти дней. «Кадиллак» провёл только один день на трассе, в общей сложности накатав 44 круга. Ожидается, что сегодня, 29 января, команда вновь появится на тестах.

