«Мерседес» лидирует по пройденным кругам среди команд и моторов на тестах в Барселоне

Испанское издание Formula Directa опубликовало статистику пройденных кругов командами и производителями двигателей по итогам трёх дней предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Фото: Formula Directa

По данным статистики, команда «Мерседес» и её силовая установка уверенно лидируют в обоих рейтингах по пройденной дистанции.

В понедельник и среду команда накатала 332 круга, а их мотор также используется командами «Альпин», «Макларен» и «Уильямс» (не приехали на тесты), что в сумме дало 589 кругов.

И, напомним, с 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. Всего разрешено принять участие в трёх из пяти дней.