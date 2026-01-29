Хэмилтон определил цели на оставшиеся тесты «Феррари» в Барселоне

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выразил желание как можно скорее протестировать новый болид «Феррари» SF-26 в сухих условиях после выезда в дождь во вторник.

«Я надеюсь опробовать машину в сухих условиях, чтобы понять её баланс, разобраться с новым режимом Straight-Line Mode (режим, который включается на прямых) — как его использовать и как он ощущается.

Я ещё не управлял ею в сухую погоду, поэтому у меня нет полного представления. Мы тестировали только на мокрой трассе, что дало понимание лишь передней части. Кроме того, важно разобраться с распределением мощности. Эффективное использование батареи на круге, её перезарядка — всё это будет иметь решающее значение.

Мы проделали огромный объём работы. Все много работали на симуляторе, так что для нас это не на 100% в новинку. Но нам всё равно предстоит провести сессии, проанализировать данные и всё оптимизировать», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.