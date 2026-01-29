Скидки
Стало известно положение дел с машиной «Ред Булл» после аварии Хаджара на шейкдауне

Команда «Ред Булл» не примет участия в тестах в Барселоне в четверг после аварии новичка Исака Хаджара во вторник.

По информации голландского журналиста Эрика ван Харена, команда ожидает поставки новых запасных частей из своей штаб-квартиры в Милтон-Кинсе, которые должны прибыть позже в четверг, 29 января. Это означает, что «Ред Булл» пропустит уже второй день подряд.

Команда надеется, что успеет подготовить машину к пятнице, чтобы провести свой запланированный тестовый день за рулём RB22.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. Всего разрешено принять участие в трёх из пяти дней.

