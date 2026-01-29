Скидки
«Хонда» подписала контракт с Фабио Куартараро на два сезона — Motorsport Italia

Бывший чемпион мира MotoGP француз Фабио Куартараро покинет «Ямаху» по окончании сезона-2026 и перейдёт в заводскую команду «Хонда». Соглашение уже официально оформлено, об этом сообщает итальянское издание Motorsport.

Для Куартараро, выигравшего титул в 2021 году за «Ямаху», это будет прощание с маркой, которая дала ему дебютный шанс в классе MotoGP в 2019 году. За время выступлений за японский бренд он одержал 11 побед, 32 раза поднимался на подиум и 21 раз стартовал с поула.

Последнее продление контракта с «Ямахой» в апреле 2024 года пилот назвал «актом веры», надеясь, что увеличение бюджета и усилия команды позволят создать конкурентоспособный мотоцикл. Однако прогресс оказался недостаточным в его глазах. Ситуацию усугубила смена руководства в «Ямахе», когда ушёл Лин Джарвис, с которым у гонщика были близкие отношения.

Теперь «Хонде» предстоит решить, кто станет напарником Куартараро. Контракты текущих пилотов команды — Жоана Мира и Луки Марини — также истекают в конце 2026 года. Среди кандидатов также фигурируют Педро Акоста и Хорхе Мартин, который пытался досрочно покинуть Aprilia в 2025 году, но получил отказ.

