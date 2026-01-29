Скидки
Ральф Шумахер: «Феррари», как ни одна другая команда, должна держать язык за зубами

Ральф Шумахер: «Феррари», как ни одна другая команда, должна держать язык за зубами
Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер ответил на сообщения о том, что «Феррари» входит в число команд, жалующихся в ФИА на возможное нарушение правил командой «Мерседес» в сезоне-2026, напомнив о скандале с их двигателем в 2019 году. Команды-соперники тогда предполагали, что итальянцы превышали максимальный расход топлива.

«Я думаю, что «Феррари», как ни одна другая команда, должна держать язык за зубами. Я помню, что топливо тоже поступало из места, откуда не должно было поступать.

Если правило сформулировано таким образом, что существует вероятность его нарушения, и кто-то оказался достаточно сообразительным, чтобы этим воспользоваться, то нужно понимать, что это тоже риск. Инженеры «Мерседеса» сели и сказали: «Ладно, мы могли бы сделать это таким образом, но это может обернуться против нас», — приводит слова Шумахера издание F1Oversteer.

Сообщается, что «Феррари» сформировала альянс с «Хондой» и «Ауди», чтобы добиться ужесточения проверок со стороны ФИА, однако ожидается, что изменения в регламент будут внесены не ранее 2027 года.

«Работаем над тем, каким будет решение». ФИА — о возможных протестах из-за двигателей
