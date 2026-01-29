Скидки
Бывший пилот IndyCar Хинчклифф допустил уход Хэмилтона из Формулы-1 после сезона-2026

Бывший пилот IndyCar Джеймс Хинчклифф высказал предположение, что предстоящий сезон может стать последним в карьере пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, если он повторит неудачные результаты 2025 года.

«На мой взгляд, для него вопрос сводится к качеству жизни. Если он будет считать, что выступает хорошо, что получает удовольствие, то может продолжить. Но я настроен скептически, не буду врать. Прошлый год вышел неважным. Если будет ещё один такой год… Даже не знаю, зачем тогда продолжать?

Он всё равно величайший. У него семь титулов. Он возглавляет статистику по победам, очкам, чему угодно. Он достиг всего», — приводит слова Хинчклиффа издание Planet F1.

