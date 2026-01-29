Экс-пилот IndyCar Хинчклифф — о «Феррари»: команде нужно оправиться и подняться

Бывший пилот IndyCar и эксперт Джеймс Хинчклифф ответил на вопрос о том, кому в предстоящем сезоне Формулы-1 нужно доказать больше всего.

«Льюису. И это безумие — говорить, что у Льюиса Хэмилтона есть что-то, что нужно доказывать. Возможно, это даже не совсем верно сказано. Скорее, это «Феррари». Просто им нужно оправиться от того года, что у них был. Это был настоящий провал. И гонщики об этом говорили, Фреду [Вассёру, руководителю команды] приходилось уворачиваться от пуль слева и справа в прессе. История с [Джоном] Элканном была странной и просто показывает, что там в целом присутствует некоторое пренебрежение. Так что, думаю, этой команде нужно подняться», — приводит слова Хинчклиффа издание Planet F1.