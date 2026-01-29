Новый мотор «Ред Булл» страдает от перегрева — Autoracer

Силовая установка от «Ред Булл» и «Форда», с которой команды «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» начинают новый сезон Формулы-1, уже в первые дни тестов потребовала срочных инженерных решений. Новый мотор, произведённый в Милтон-Кинсе, продемонстрировал высокую надёжность, позволив накатать сотни километров, но столкнулся с непредвиденной проблемой. Об этом сообщает итальянское издание Autoracer.

«В первые несколько дней не всё шло по плану: британская силовая установка страдала от чрезмерного перегрева по сравнению с ожиданиями, что вынудило инженеров прибегнуть к консервативным решениям в области охлаждения, особенно на выходе», — указано в материале источника.

Для борьбы с перегревом, как отмечает издание, специалистам пришлось увеличивать воздухозаборники и вносить другие изменения в кузов машин, что негативно сказывается на их аэродинамической эффективности и, как следствие, на скорости.