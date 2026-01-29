Антонелли — самый быстрый в утренней сессии четвёртого дня тестов в Барселоне

Пилот «Мерседеса» итальянец Кими Антонелли показал лучшее время в утренней сессии четвёртого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
Результаты утренней сессии:
1. Кими Антонелли («Мерседес») — 1:17.081, 90 кругов;
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:18.419, 48 кругов;
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:18.654, 87 кругов;
4. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:18.840, 64 круга;
5. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:21.349, 38 кругов.
Напомним, с 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. Всего разрешено принять участие в трёх из пяти дней.