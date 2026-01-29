«Нельзя недооценивать». Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз — о моторе «Ред Булл»

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз оценил работу «Ред Булл» над созданием собственной силовой установки при поддержке «Форда». По его словам, стабильность нового мотора в первые дни тестов — впечатляющее достижение.

«Точно так же «Ред Булл», учитывая, что они создали силовую установку с нуля, — это действительно нельзя недооценивать. Они проделали блестящую работу по количеству пройденных кругов», — приводит слова Ваулза издание RacingNews365.

Ваулз также положительно оценил начало тестовой программы «Мерседеса» и «Феррари», но подчеркнул, что реальная картина станет ясна только на тестах в Бахрейне.