Хорхе Мартин близок к переходу в «Ямаху» по двухлетнему контракту — Motorsport

Испанец Хорхе Мартин близок к подписанию двухлетнего контракта с заводской командой «Ямаха» в MotoGP, начиная с сезона-2027. Об этом сообщает издание Motorsport.

Этот шаг следует за новостью о переходе Фабио Куартараро в «Хонду» и ознаменует для Мартина завершение работы в Aprilia, за которую он выступает с 2025 года. В прошлом году Мартин уже пытался перейти в «Хонду», но Aprilia отказалась отпускать его.

Испанец пропустит предсезонные тесты в Сепанге на следующей неделе из-за восстановления после двух операций этой зимой (на левой ладьевидной кости и правой ключице). На трассе его место займёт тест-пилот Aprilia Лоренцо Савадори.