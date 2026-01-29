Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорхе Мартин близок к переходу в «Ямаху» по двухлетнему контракту — Motorsport

Хорхе Мартин близок к переходу в «Ямаху» по двухлетнему контракту — Motorsport
Комментарии

Испанец Хорхе Мартин близок к подписанию двухлетнего контракта с заводской командой «Ямаха» в MotoGP, начиная с сезона-2027. Об этом сообщает издание Motorsport.

Этот шаг следует за новостью о переходе Фабио Куартараро в «Хонду» и ознаменует для Мартина завершение работы в Aprilia, за которую он выступает с 2025 года. В прошлом году Мартин уже пытался перейти в «Хонду», но Aprilia отказалась отпускать его.

Испанец пропустит предсезонные тесты в Сепанге на следующей неделе из-за восстановления после двух операций этой зимой (на левой ладьевидной кости и правой ключице). На трассе его место займёт тест-пилот Aprilia Лоренцо Савадори.

Материалы по теме
Хорхе Мартин перенёс две операции и пропустит первые тесты MotoGP
«Хонда» подписала контракт с Фабио Куартараро на два сезона — Motorsport Italia
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android