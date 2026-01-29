Скидки
Netflix снимет документальный фильм про первый чемпионский сезон Михаэля Шумахера в Ф-1

Netflix снимет документальный фильм про первый чемпионский сезон Михаэля Шумахера в Ф-1
Популярный стриминговый сервис Netflix снимет новый документальный фильм о легендарном немецком пилоте Михаэле Шумахере, который будет посвящён его первому чемпионскому сезону в Формуле-1. Об этом сообщает издание Deadline.

Согласно официальной информации, картина будет называться Schumacher’94. В фильме примут участие Коринна Шумахер и другие близкие к Михаэлю люди. Режиссёром проекта выступит Кристин Фрейтаг. Утверждается, что фильм выйдет на экраны уже в этом году.

«1994 год знаменует собой поворотный момент в истории Формулы-1: 25-летний Михаэль Шумахер выигрывает первый Гран-при гоночного сезона в Бразилии, заложив основу для беспрецедентной карьеры. 1994 год — один из самых драматичных и захватывающих гоночных сезонов в истории Формулы-1, ознаменовался такими значимыми событиями, как смертельная авария Айртона Сенны, а также обвинениями в манипуляциях и нечестных манёврах за рулём. В то же время разразилась настоящая шумомания», — сказано в пресс-релизе.

