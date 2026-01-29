«Я был шокирован». Хинчклифф ответил, чем его удивил Ферстаппен в прошлом сезоне Ф-1

Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф высказался о выступлениях пилота Формулы-1 Макса Ферстаппена в прошлом сезоне и его реакции на неудачи по ходу чемпионата.

«Это забавно, но каждый раз, когда кажется, что Макс Ферстаппен уже не может впечатлить сильнее, он делает это снова. Весь сезон он пилотировал на высочайшем уровне. Достаточно вспомнить третий этап в Сузуке. Это было просто выдающееся выступление. И при этом он сумел сохранить мотивацию, когда по ходу сезона казалось, что всё потеряно», — приводит слова Хинчклиффа F1oversteer со сслыкой на его выступление на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

По словам эксперта, особое впечатление на него произвела реакция Ферстаппена на потерю очков в гонке в Испании.

«Он сумел хладнокровно вернуться к ситуации и разобрать её объективно. Все любят указывать на Испанию и потерянные там очки. То, как он справился с этим ударом, меня действительно удивило. Я был так же шокирован, как и все остальные, но это было и невероятно впечатляюще», — сказал Хинчклифф.

