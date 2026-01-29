Скидки
Главная Авто Новости

«Он невероятен и очень конкурентоспособен. Продержится ещё два года». Бриаторе — об Алонсо

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался в адрес своего бывшего подопечного, а также двукратном чемпионе Формулы-1 испанце Фернандо Алонсо, который в данный момент выступает за британский коллектив «Астон Мартин».

«Фернандо невероятен и очень конкурентоспособен. Он вполне может продержаться ещё год или два в Формуле-1», — приводит слова Бриаторе портал Nextgen-Auto.

Напомним, Алонсо дебютировал в Формуле-1 в 2001 году. В нынешнем сезоне Ф-1 «Астон Мартин» будет впервые использовать машину, разработанную легендарным конструктором Эдрианом Ньюи.

Ранее авторитетный портал The Race составили рейтинг составов команд Формулы-1 на сезон-2026.

