«Я потерял кнопку «сменить пилота». Она исчезла». Бриаторе — о будущем Колапинто

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе в шутливой форме ответил на спекуляции о возможном уходе из команды аргентинского пилота Франко Колапинто, а также объяснил, в чём заключается его главная проблема в Формуле-1, отметив серьёзный прогресс.

«Кажется, я забыл кнопку «сменить пилота». Я её потерял, она куда-то исчезла. Проблема Франко заключается в квалификациях. В гонках он конкурентоспособен. Мы видим, что Колапинто не уступает Пьеру Гасли, у него такая же скорость. Мы усердно работаем с ним, и он сильно меняется, быстро взрослеет. Это уже видно по его лицу — он стал более зрелым.

В прошлом году Франко был мальчишкой. Теперь он более агрессивный и сильный. Его больше интересуют телеметрия и данные инженеров, он много времени проводит в аэродинамической трубе и очень дисциплинирован. Ему просто нужно сосредоточиться на квалификациях. Иногда Франко слишком сильно волнуется. Ему нужно расслабиться и делать всё как следует.

На этих ребят в Формуле-1 оказывается большое давление. Франко пришлось тяжелее остальных, но сейчас он на том же уровне, что и другие. Мы можем работать с ним — именно поэтому мы дали ему машину», — приводит слова Бриаторе портал Nextgen-Auto.