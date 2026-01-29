Ландо Норрис указал, в чём новый болид «Макларена» быстрее предыдущих

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от нового болида MCL40 после выступления на тестах в Барселоне (Испания). По словам гонщика, ускорение машины заметно улучшилось благодаря новым правилам, которые позволяют использовать больше электрической энергии от силовой установки и снижают аэродинамическое сопротивление на прямых участках.

«Довольно необычно. Скорости в поворотах немного ниже, чем раньше, но по прямым разгон до 340–350 км/ч происходит заметно быстрее, чем в предыдущие годы. Машина сложнее в управлении в некоторых местах, но это интересный вызов. Она мощная, по-прежнему ощущается как настоящий болид Формулы-1», это главное», — приводит слова Норриса RaceFans со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

