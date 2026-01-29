Скидки
Болид «Астон Мартин» на сезон-2026 дебютировал на трассе, команда показала первое фото

Болид «Астон Мартин» на сезон-2026 дебютировал на трассе, команда показала первое фото
Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» поделилась первой фотографией нового болида на следующий сезон. Снимком поделилась пресс-служба команды на её странице в социальных сетях. Автомобиль дебютировал на трассе в Барселоне (Испания).

Фото: https://x.com/AstonMartinF1

«Болид AMR26, разработанный Эдрианом Ньюи, впервые представлен публике. Так было задумано», — говорится в описании к фото.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов. На счету британской команды было 89 очков. Трофей завоевала другая команда из Великобритании, «Макларен», набравшая 833 очка.

Ранее «Астон Мартин» объявил список резервных гонщиков на сезон-2026.

Официально
«Астон Мартин» объявил список резервных гонщиков на сезон-2026

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»:

