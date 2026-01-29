Новый болид «Астон Мартин» остановился на трассе вскоре после дебюта

Новый болид команды Формулы-1 «Астон Мартин» на следующий сезон остановился на трассе в ходе предсезонных тестов, которые в настоящий момент проходят в Барселоне (Испания).

За рулём машины находился канадский гонщик Лэнс Стролл. Инцидент произошёл в связке 12–13 поворотов, где болид остановился на обочине трассы вскоре после своего дебютного выезда.

Причины остановки на данный момент не сообщаются.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов. На счету британской команды было 89 очков. Трофей завоевала другая команда из Великобритании, «Макларен», набравшая 833 очка.

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»: