Расселл возглавил протокол четвёртого дня тестов в Барселоне, Линдблад выше Хэмилтона

В Барселоне завершился четвёртый день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1 2026 года. Лучшее время сессии показал британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе время осталось за его напарником итальянцем Андреа Кими Антонелли, третьим стал Шарль Леклер из «Феррари». Всего в первом тестовом дне приняли участие шесть команд.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День четвёртый.

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.445 (78 кругов).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:17.081 (90 кругов).

3. Шарль Леклер («Феррари») — 1:18.223 (83 кругов).

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:18.419 (48 кругов).

5. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:18.451 (47 кругов).

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:18.654 (87 кругов).

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:18.840 (64 круга).

8. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:21.024 (66 кругов).

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:46.404 (5 кругов).