Джеймс Хинчклифф высказался о главных фаворитах в новом сезоне Формулы-1

Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф поделился ожиданиями от сезона-2026 Формулы-1 и рассказал, кто, по его мнению, может победить в зачёте конструкторов и пилотов.

«Думаю, «Макларен» снова станет лучшей командой в Кубке конструкторов. У них по-прежнему лучшая пара пилотов, мотор «Мерседеса» хорошо себя показывает, а инженеры делают лучшие машины», — сказал Хинчклифф на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

Прогнозировать победителя среди гонщиков Хинчклифф считает сложнее:

«Два месяца назад я сказал бы, что Джордж Расселл – фаворит, но сейчас остаётся вопрос, как новый мотор покажет себя на трассе. Как может показать себя двигатель, который производит компания, связанная с энергетическими напитками, с некоторой поддержкой «Форда», теперь, когда мы знаем, что они нашли небольшую лазейку в правилах? Если разработка окажется легальной и останется в рамках правил, это будет серьёзным фактором. Макс Ферстаппен, как мы уже говорили, способен делать некоторые вещи лучше всех. У него очень хорошие шансы на победу, как мне кажется».

