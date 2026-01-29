Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джеймс Хинчклифф высказался о главных фаворитах в новом сезоне Формулы-1

Джеймс Хинчклифф высказался о главных фаворитах в новом сезоне Формулы-1
Комментарии

Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф поделился ожиданиями от сезона-2026 Формулы-1 и рассказал, кто, по его мнению, может победить в зачёте конструкторов и пилотов.

«Думаю, «Макларен» снова станет лучшей командой в Кубке конструкторов. У них по-прежнему лучшая пара пилотов, мотор «Мерседеса» хорошо себя показывает, а инженеры делают лучшие машины», — сказал Хинчклифф на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

Прогнозировать победителя среди гонщиков Хинчклифф считает сложнее:

«Два месяца назад я сказал бы, что Джордж Расселл – фаворит, но сейчас остаётся вопрос, как новый мотор покажет себя на трассе. Как может показать себя двигатель, который производит компания, связанная с энергетическими напитками, с некоторой поддержкой «Форда», теперь, когда мы знаем, что они нашли небольшую лазейку в правилах? Если разработка окажется легальной и останется в рамках правил, это будет серьёзным фактором. Макс Ферстаппен, как мы уже говорили, способен делать некоторые вещи лучше всех. У него очень хорошие шансы на победу, как мне кажется».

Материалы по теме
«Я был шокирован». Хинчклифф ответил, чем его удивил Ферстаппен в прошлом сезоне Ф-1

Ферстаппен вместе со своей дочерью Лили на отдыхе:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android