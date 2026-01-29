В «Макларене» объяснили, из-за чего Оскар Пиастри не смог продолжить сегодня тесты

Пресс-служба британского коллектива Формулы-1 «Макларен» опубликовала заявление насчёт досрочного завершения сегодняшних тестов после обеденной паузы в Барселоне (Испания) австралийским пилотом команды Оскаром Пиастри.

«Во время обеденного перерыва команда обнаружила проблему в топливной системе, которая требовала тщательного изучения. В итоге мы досрочно завершили тесты, сейчас команда усердно работает над тем, чтобы подготовить машину к завтрашнему дню», — сказано в пресс-релизе команды «Макларен».

По итогам четвёртого дня тестов в Испании протокол возглавил пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл.