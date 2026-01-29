Скидки
Пиастри подвёл итоги четвёртого дня тестов в Барселоне, который он завершил досрочно

Пиастри подвёл итоги четвёртого дня тестов в Барселоне, который он завершил досрочно
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги четвёртого дня первой сессии предсезонных тестов Формулы-1 2026 года, которые проходят в Барселоне (Испания).

Лучшее время сессии показал британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал его напарник Андреа Кими Антонелли, третье место занял Шарль Леклер из «Феррари». Пиастри показал четвёртый результат — 1:18.419, проехав 48 кругов. Отметим, гонщик не смог вернуться на трассу после обеденной паузы.

«Было приятно снова вернуться на трассу, особенно за рулём новой машины. В этом году всем командам хватает новых вызовов, поэтому было важно сразу включиться в работу. У нас возникла проблема с топливной системой, из-за которой день пришлось завершить раньше, но команда усердно работает, чтобы всё исправить и вернуться на трассу завтра», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

Австралиец подчеркнул, что болиды 2026 года заметно отличаются от предыдущих поколений.

«Эти машины полностью отличаются от тех, что были у нас в последние годы, в этом как раз смысл тестов. Мы уже выявили несколько моментов, которые можем улучшить, чтобы болид стал более комфортным. Завтра у нас ещё один день заездов — продолжим привыкать к машине, оценим ощущения и затем найдём направление, которое позволит сделать её быстрее и приятнее в управлении», — добавил гонщик.

