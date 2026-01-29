Расселл оценил четвёртый день тестов в Барселоне, по итогам которого возглавил протокол

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поделился мыслями, как провёл четвёртый день тестов в Барселоне, по итогам которого возглавил протокол.

«Сегодня был ещё один хороший день, и в целом мы провели в Барселоне успешную обкатку. Машиной приятно управлять, но, что ещё важнее, мы проехали большую дистанцию и не столкнулись с серьёзными проблемами. Мелкие неполадки, которые у нас возникали, мы смогли устранить, что и является целью тестов.

Машина работает хорошо, но мы понимаем, что дело не в том, насколько хорошо она работает, а в том, насколько быстро она может ехать. Пока у нас нет никаких данных на этот счёт, так что нам придётся подождать до этапа в Бахрейне, чтобы понять, как мы будем выступать. Пока ещё рано делать выводы, но мы можем быть довольны тем, что уже сделали.

Это захватывающее время для нашего вида спорта, ведь, возможно, это одно из самых значительных изменений в регламенте за всю историю. Для меня большая честь представлять «Мерседес», особенно в честь 140-й годовщины со дня изобретения автомобиля Карлом Бенцем. Сегодня я с удовольствием сяду за руль такого инновационного автомобиля. С нетерпением жду начала сезона и гонок», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.